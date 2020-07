Allacciate le cinture! Cinque film in streaming che vi porteranno in volo

News Cinema

Abbiamo scelto cinque film in streaming ambientati interamente (o quasi) dentro un aereo.

Dopo aver recentemente apprezzato il thriller 7500 con protagonista Joseph Gordon-Levitt, che potete trovare in esclusiva su Amazon Prime Video, ci siamo lasciati ispirare dal lungometraggio e abbiamo cercato i migliori cinque film in streaming interamente (o quasi) ambientati su un aereo. Prodotti diversi tra loro per tono e genere, in quanto variano dal thriller alla parodia, dal dramma umano al disaster-movie. Ecco quelli che abbiamo scelto per voi:

Cinque film in streaming ambientati su un aereo

Airport



L’aereo più pazzo del mondo



Flightplan - Mistero in volo



United 93



Non-Stop

Airport (1970)

Il cult-movie che ha dato origine al filone venne candidato all’Oscar come miglior film e ottenne la statuetta per la miglior attrice non protagonista, andata a una vibrante Maureen Stapleton. Diretto da George Seaton (La ragazza di campagna, Miracolo sulla 34a strada), Airport vede nel cast all-star anche Burt Lancaster, Jean Seberg, Jacqueline Bisset, Dean Martin, Helen Hayes e George Kennedy. Ancora oggi promette una notevole dose di tensione. Meglio non vederlo poco prima di imbarcarsi...Disponibile su Chili.

L’aereo più pazzo del mondo (1980)

Il cult-movie che ha imposto il trio Zucker/Abrahams/Zucker rappresenta una delle grandi parodie della storia del cinema contemporaneo, un lungometraggio pieno di trovate continue, scorrettissime, irresistibili. L’aereo più pazzo del mondo sembra un tipo di film che oggi probabilmente non potrebbe essere più realizzato, e questo è un vero peccato. Una curiosità: nel cast come secondo pilota troviamo anche il grande Kareem Abdul-Jabbar, stella dei Los Angeles Lakers dello showtime. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Flightplan - Mistero in volo (2005)

Flightplan - Mistero in volo: Il Trailer Ufficiale del Film

Diretto dal discreto “artigiano” Robert Schwentke il film che vede protagonista assoluta Jodie Foster - Oscar per Sotto accusa e Il silenzio degli innocenti - si rivela un buon prodotto di genere che tiene incollato lo spettatore per l’ora e mezzo scarsa della sua durata. Flightplan funziona sotto molti livelli di lettura, ma anche soltanto come puro intrattenimento garantisce il risultato. Nel cast anche Sean Bean e Peter Sarsgaard. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

United 93 (2006)

Il racconto con stile documentaristico di ciò che successe sul volo dirottato dai terroristi che l’11 settembre 2001 avrebbe dovuto schiantarsi sulla Casa Bianca è uno dei film maggiormente complessi e scioccanti della nostra contemporaneità. Diretto da un Paul Greengrass in stato di grazia - e giustamente candidato all’Oscar - United 93 supera la barriera del genere per farsi rappresentazione vibrante eppure rispettosa di un evento realmente accaduto, ricostruito attraverso la fiction ma sempre attento alla verosimiglianza. Film difficilissimo da sostenere a livello emotivo, e per questo ancora più importante. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.

Non-Stop (2014)

Non-Stop: Il trailer del film con Liam Neeson e Julianne Moore

Da quando si è trasferito a Hollywood il regista spagnolo Jaume Collet-Serra ha spesso giocato con l’unità dell'ambientazione, e Non-Stop rappresenta senza dubbio il suo miglior risultato. Oltre ai due protagonisti Liam Neeson e Julianne Moore un gruppo di comprimari di lusso tra i quali Scoot McNairy e Lupita Nyong’o partecipa divertente e divertito a un thriller tesissimo e perfettamente orchestrato nella narrazione. Uno dei migliori esempi di cinema di genere dal budget medio ma dall’intelligenza decisamente elevata. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.



Chiudiamo come sempre con un paio di titoli che non sono entrati nella Top5 ma che potrebbero meritare la vostra attenzione. Il primo è Red Eye, del maestro dell’horror Wes Craven, che vede protagonisti Rachel McAdams e Cillian Murphy. ‘altro invece è lo sgangherato ma divertente Snakes on a Plane, che vede scontrarsi Samuel L. Jackon e una valanga di velenosissimi serpenti. Io, terrorizzato dai rettili, non sono mai riuscito a finirlo. Voi?