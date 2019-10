Alla Festa del Cinema di Roma, presentata la 21esima edizione del Premio Internazionale Cinearti "La Chioma di Berenice"

News Cinema

Il prestigioso riconoscimento internazionale viene assegnato annualmente agli artigiani, professionisti ed artisti attivi nel mondo del cinema.

È stata presentata ieri nel corso della Festa del Cinema di Roma, presso la sala AUDITORIUM ARTE dell’Auditorium Parco della Musica, la 21esima edizione del Premio Cinearti “La Chioma di Berenice”.

Il prestigioso riconoscimento internazionale , istituito nel 1998, anno del centenario della nascita del cinema dalla CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa, è stato concepito e voluto come “riconoscimento e omaggio della cinematografia italiana alle professionalità artistiche ed artigianali che caratterizzano ogni produzione”. Il premio è infatti nato con l’obiettivo di portare alla ribalta i mestieri autenticamente artigiani il cui ruolo fondamentale nella realizzazione di un film, raramente viene riconosciuto e valorizzato. Dietro ogni film, esiste la figura professionale dell’acconciatore, del truccatore, dello scenografo, del costumista e del compositore musicale: presenze che con la loro peculiare opera, non solo contribuiscono a comunicare ed affascinare, ma spesso anche a caratterizzare ed anticipare mode, tendenze e stili di vita. Un impegno, il loro, che è frutto di tecnica, fantasia e passione.

A partire dal 2019 il premio è stato ampliato a tutta la filiera del cinema con l’assegnazione del riconoscimento anche ai produttori, agli attori, ai registi.

“Questo Premio, giunto ormai alla sua ventunesima edizione, - ha fatto notare il Presidente Nazionale di CNA Cinema e Audiovisivo Gianluca Curti - da quest’anno si rivolge a tutto il mondo del cinema e dell’audiovisivo, infatti verrà esteso oltre che agli “artigiani del cinema” anche ai titoli di testa, coinvolgendo anche attori e registi. Questa novità offrirà una possibilità in più rispetto alle precedenti edizioni, dando maggiore risalto al grande lavoro che da oltre un ventennio portiamo avanti in questo campo come CNA”.

“Non premieremo dunque solamente gli acconciatori, i truccatori, costumisti, gli scenografi e i compositori di colonne sonore - gli ha fatto seguito Antonio Stocchi, Presidente Nazionale CNA Benessere e Sanità - ma anche produttori, attori, registi, post-produzione. Una ripartenza per un Premio che punta ad acquisire una veste ancora più prestigiosa e concreta, offrendo una nuova immagine al mondo degli associati della CNA”.

Presidente del Premio, in questa edizione, sarà Santo Versace. La scenografa e costumista Graziella Pera e il regista Giuseppe Piccioni saranno i Presidenti delle due giurie di premiazione. Queste ultime, inoltre, saranno composte da importanti protagonisti della scena cinematografica italiana. La serata di premiazione si terrà domenica 17 novembre presso lo “Spazio Novecento” serata che coinvolgerà moltissimi nomi celebri del panorama dello spettacolo e della cultura.