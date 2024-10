All We Imagine as Light - Amore a Mumbai: una clip in anteprima esclusiva del film premiato a Cannes

News Cinema

Ha vinto il Gran Premio della giuria a Cannes 2024 conquistando tutti per la sua storia sul mondo femminile nell'India di oggi. Vi presentiamo in anteprima esclusiva una clip di All We imagine as Light - Amore a Mumbai di Payal Kapadia, al cinema dal 10 ottobre con Europictures.

Una grande e piacevole sorpresa dello scorso Festival di Cannes è senz'altro rappresentata dal film della giovane autrice Payal Kapadia, All we imagine as light - Amore a Mumbai. Un Gran premio della giuria e tanti applausi dopo, ecco che il film è in procinto di uscire nelle sale italiane dal 10 ottobre, distribuito da Europictures.

Si tratta di un intenso racconto sul mondo femminile in India, visto attraverso gli occhi di donne di età differenti. Emergono i sogni e le speranze, ma anche e le difficoltà di vivere in un mondo sempre in mutazione come quello di Mumbai, con al primo posto sempre il bisogno d'amore.

Vi presentiamo ora in anteprima esclusiva una scena chiave, quella che dà il via all'azione, in cui la vita quotidiana delle due protagoniste, colleghe e coinquiline, Prabha e Anu, è scossa dalla ricezione di un misterioso pacco regalo a casa di Prabha. Che sia del marito che l’ha abbandonata?



All We Imagine as Light - Amore a Mumbai: Clip Italiana in anteprima del Film vincitore del Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes 2024 - HD

All We Imagine as Light - Amore a Mumbai: la trama ufficiale e il trailer del Film:

A Mumbai la vita quotidiana di Prabha viene turbata quando riceve un regalo inaspettato da suo marito che l’ha abbandonata. La sua giovane compagna di stanza, Anu, cerca invano di trovare un posto in città dove fare l’amore con il suo ragazzo. Finché non decidono di accompagnare una loro amica, costretta a tornare al suo villaggio e alle sue origini, dove scoprono un altro stile di vita e la possibilità di esprimere i loro desideri.