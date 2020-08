All Toghether Now: il trailer ufficiale italiano del film musicale targato Netflix

News Cinema

Tratto da un romanzo YA di Matthew Quick, vede protagonista la Auli'i Cravalho che era stata la voce originale dell'Oceania di Disney e debutterà in streaming sulla piattaforma il prossimo 28 agosto.

Debutterà in streaming su Netflix il prossimo 28 agosto All Together Now, film musicale destinato a un pubblico YA (ovvero young adults, giovani adulti, segmento demografico popolarissimo presso gli uffici marketing di tutto il mondo) tratto da un romanzo intitolato "Sorta Like a Rockstar" scritto da Matthew Quick, lo stesso di "L'orlo argenteo delle nuvole", di cui vi presentiamo trailer ufficiale italiano e trama.

Storia di una ragazza dall'inguaribile ottimismo e dalla grande passione per la musica che cerca di coronare i suoi sogni, a dispetto delle tante difficoltà della vita, All Together Now è diretto da Brett Haley, regista del giro indie americano vicino al Sundance di Robert Redford, e vede nei panni della protagonista l'hawaiiana Auli'i Cravalho, nota principalmente per essere stata la voce originale di Vaiana, protagonista del disneyano Oceania: canzoni di Opetaia Foa'i, Mark Mancina e Lin-Manuel Miranda comprese. Con lei nel cast ci sono anche Justina Machado, Fred Armisen, Judy Reyes e Carol Burnett, personaggio televisivo popolarissimo negli Stati Uniti.

All Together Now: il trailer ufficiale italiano del film Netflix

La trama di All Together Now

Amber Appleton (Auli’i Cravalho) non perde l'ottimismo anche se la sua vita personale è molto meno stabile di quanto appaia. Una liceale dotata di talento musicale che aspira a frequentare la Carnegie Mellon University, Amber si divide tra l'amato gruppo di teatro scolastico guidato dal signor Franks (Fred Armisen) e le lunghe ore di lavoro in un negozio di ciambelle per mantenere se stessa e la sfortunata mamma single (Justina Machado). Trascorre tempo anche alla casa di riposo locale, dove dona cure e attenzioni alla sua ospite pessimista preferita (Carol Burnett). Quando si presentano nuovi ostacoli che minacciano i suoi sogni, per andare avanti Amber deve imparare a contare sulla forza della sua "famiglia". Diretto da Brett Haley (Raccontami di un giorno perfetto, Hearts Beat Loud) e tratto dal romanzo di Matthew Quick "Sorta Like a Rock Star", ALL TOGETHER NOW racconta come sia possibile trovare la speranza nei tempi più bui. Il film è interpretato da Rhenzy Feliz, Judy Reyes, Taylor Richardson, C.S. Lee, Anthony Jacques Jr. e Gerald Isaac Waters.