All Night Long, Disney risponde a Bohemian Rhapsody con un musical con le canzoni di Lionel Richie

Lionel Richie avrà l’onore di un film musical originale tutto dedicato al suo repertorio di canzoni prodotto dalla Disney col titolo All Night Long.

I Walt Disney Studios stanno sviluppando un interessante progetto, un musical originale basato sulle canzoni di uno degli orgogli della canzone americana, Lionel Richie. Il titoli di lavorazione è All Night Long, per rievocare uno dei maggiori successi del cantante. Secondo alcune fonti citate da Variety, sarà un film in live action con la prospettiva di un’uscita in sala, di questi tempi è necessario specificarlo, anche se siamo ancora alle fasi embrionali del progetto.

Sarà coinvolto lo stesso Richie com produttore, insieme al suo manager Bruce Eskowitz. La sceneggiatura la sta scrivendo Peter Chiarelli (Ricatto d’amore). La Disney ha già in scuderia il cantante, da anni giudice di American Idol, in onda sulla ABC, canale di proprietà della corporation. È chiaro come l’obiettivo sia quello di replicare il successo di film cosiddetti “jukebox” come Mamma mia o Bohemian Rhapsody e Rochetman.

Lionel Richie ha vinto in carriera quattro Grammy Awards e venduto oltre 100 milioni di copie dei suoi dischi. È stato inoltre candidato per tre volte all’oscar per la miglior canzone, con una vittoria nel 1986 per Say You Say Me, facente parte della colonna sonora de Il sole a mezzanotte.