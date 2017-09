All I See Is You: il trailer del thriller con Blake Lively

All I See Is You è il titolo del thriller con Blake Lively e Jason Clarke, diretto da Marc Forster, tornato al cinema dopo un periodo di stop, seguito alla difficoltà di trovare un copione interessante dopo World War Z (questo è quanto ha dichiarato Forster a Vanity Fair). Il trailer che vi mostriamo ci dà la possibilità di farci un'idea del lungometraggio, che racconta di una donna non vedente, Gina, e di suo marito James. In seguito al trasferimento in Thailandia, la vita dei due prosegue benissimo, con James in carriera e devotissimo a Gina, che scopre una nuova realtà sociale. La pace termina quando un trapianto di cornee restituisce la vista alla donna...

Apparentemente inquietante, il film uscirà negli States il 27 ottobre del 2017.