All Eyez on me: prenota il tuo invito omaggio per l'anteprima del film

Dopo aver conquistato il Box Office internazionale, ALL EYEZ ON ME, diretto da Benny Boom e con protagonista Demetrius Shipp Jr., arriva anche in Italia per ricordare e omaggiare la vita coraggiosa e idealista del giovane rapper Tupac Shakur .

Inserito da Rolling Stone nella lista dei 100 migliori artisti di sempre, con oltre 85 milioni di dischi venduti, Tupac è stato un musicista innovativo e un riferimento importante negli anni 90 per tutta la Black America, che come lui viveva la violenza e la povertà del ghetto.



Il film arriverà nelle nostre sale con un evento speciale dal 7 al 13 settembre.

