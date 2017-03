All Eyez On Me: iil nuovo teaser trailer del film su Tupac Shakur

Per la comunità nera, Tupac Shakur è una leggenda. Come recita il nuovo teaser trailer che vi mostriamo del biopic a lui dedicato, All Eyez on Me, "artista, poeta, rivoluzionario". La sua carriera purtroppo fu stroncata, con la sua vita, il 13 settembre 1996, sei giorni dopo che a Las Vegas era stato affiancato da un'auto e colpito a morte da una raffica di proiettili, mentre tornava da un combattimento tra Mike Tyson e Bruce Seldon.

Nel film, il rapper è interpretato dall'emergente Demetrius Shipp Jr. mentre nel cast ci sono anche Lauren Cohan e Danai Gurira, che molti riconosceranno per essere rispettivamente Meggie e Michonne in The Walking Dead. Altri attori sono Jamas Woolard, Kat Graham, Dominic Santana, Keith Robinson e Hill Harper, mentre la regia è di Benny Boom.

All Eyez on Me uscirà in America il 16 giugno.