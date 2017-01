All'asta oltre 600 oggetti di scena di Resident Evil 6 - The Final Chapter

Come suggerisce il titolo, Resident Evil - The Final Chapter è l'ultimo film della fortunata serie tratta dall'omonimo videogame e interpretato dalla bellissima e letale Milla Jovovich.





Quella di un'imminente asta che metterà in vendita più di 600 oggetti di scena del film diretto da Paul W.S. Anderson è un'occasione unica e irripetibile per i fan che volessero portare a casa uno dei costumi della Jovovich, qualche arma, o perfino un cane zombie di gomma.

Mentre Resident Evil 6 - The Final Chapter uscirà nelle sale italiane il prossimo 16 febbraio, l'inizio dell'asta è previsto per le 11 (ora del Pacifico, le 20 ora italana) del 28 gennaio.

Offerte online si possono però già effettuare presso siti specializzati come iCollector.com, LiveAucitioneers.com e Invaluable.com.

Qui sotto, una selezione degli imperdibili oggetti che potreste accaparrarvi.

Fatevi sotto.