All'alba al cinema: successo per la maratona di riapertura del Beltrade di Milano

Tutto esaurito e persone impossibilitate a seguire alle 6 del mattino il primo appuntamento con una maratona già diventata successo in prenotazione del cinema Beltrade di Milano, ottima iniziativa per festeggiare la riapertura delle sale.

Decine di persone in fila, all'alba, per festeggiare un rito di nuovo permesso dopo tanti mesi: la visione di un film in sala. Un momento catartico che ha visto protagonista il Cinema Beltrade di Milano, con una maratona iniziata alle 6 del mattino con Caro Diario di Nanni Moretti, e molte persone rimaste fuori oltre alle 70 entrate, che avevano prenotato per tempo.

#graziedicuore, è così che hanno ringraziato e festeggiato sui social al Beltrade. "Non vedevamo l'ora di reincontrarci per vederci con voi un film, possibilmente bello", hanno commentato, "ma ci avete sorpreso regalandoci un'alba che non dimenticheremo. #grazieGIGANTE siete belle e pure folli, ma per questo potete prendervela solo con voi. Per il resto #grazieIMMENSO a Nanni Moretti e a tutte le persone capaci di farci sognare regalandoci dei film belli, faremo di tutto per accoglierli e proiettarli nel miglior modo di cui siamo capaci."

Una splendida iniziativa, che speriamo possa motivare molti cinema a coltivare ancora di più il rapporto con il proprio pubblico più affezionato, perché mai come in questo momento le sale devono dimostrare dinamismo.

foto dalla pagina Facebook del Cinema Beltrade