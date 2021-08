All About Me! Mel Brooks si racconta in un'autobiografia

News Cinema

Il leggendario Mel Brooks, a 95 anni, annuncia la prossima uscita della sua autobiografia, intitolata giustamente "All About Me! A Remarkable Life in Show Business".

Se c'è al mondo una vera e propria leggenda vivente è proprio Mel Brooks, che a 95 anni compiuti mantiene intatta tutta la sua verve e ieri, diventando subito virale sui social, ha annunciato la prossima pubblicazione, a novembre, della sua autobiografia, intitolata "All About Me! My Remarkable Life in Show Business". In America il libro uscirà con Ballantine Books, ma siamo certi che verrà pubblicato più o meno in contemporanea anche da noi. Per chi capisce l'inglese, sarà imperdibile l'audiolibro che lo stesso Brooks, con la sua inconfondibile voce, pubblicherà con Penguin Random House Audio.

Regista, comico, attore, sceneggiatore, musicista, stand up comedian, cantante e compositore, autore di parodie indimenticabili come Frankenstein Jr. e Mezzogiorno e mezzo di fuoco, Mel Brooks - il cui vero nome è Melvin Kaminsky - è sulle scene da quasi 80 anni. In pratica nello show business ha trascorso tutta la sua vita, rallegrando il mondo, e non vediamo l'ora di leggere un libro che ci racconterà tutto di lui, compresa la sua infanzia.

"È stata una gioia a tratti agrodolce scrivere questo libro e rivivere gli alti e bassi del mio incredibile viaggio da Brooklyn a Hollywood e Broadway" - ha dichiarato Brooks - "Spero che i fan della commedia si divertano alle storie dietro le quinte del mio lavoro e si divertano davvero nell'intraprendere questo straordinario viaggio con me".



Per quel che ci riguarda, non ne dubitiamo affatto.