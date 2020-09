Alive: il film da vedere e commentare insieme venerdì 25 settembre con SimulWatch

News Cinema

Una pandemia trasforma la gente in zombie, ma un ragazzo dipendende dai videogame sopravvive nel film #Alive. L'appuntamento su SimulWatch è per venerdì 25 settembre alle 22:30.

La visione condivisa di venerdì 25 settembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è uno zombie movie sudcoreano di cui Netflix ha acquisito i diritti di distribuzione per la sua piattaforma streaming. #Alive è diretto dal regista Il Cho, qui al suo esordio nella regia di un lungometraggio. Il film è uscito nei cinema della Corea del Sud lo scorso giugno, segnando il ritorno in sala degli spettatori nel periodo post pandemico. Il suo successo ha attirato l'interesse di Netflix che ne ha acquistato i diritti di distribuzione. Soggetto e sceneggiatura sono dell'americano Matt Naylor che è stato contattato dai produttori per adattare la storia ambientandola nella città sudcoreana di Gunsan. Lo stesso regista Cho ha contribuito all'adattamento dello script.

L'appuntamento per vedere tutti insieme #Alive e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 25 settembre alle 22:30.

In #Alive un ragazzo dipendente dai videogame passa le sue giornate in diretta streaming con gli amici. Un giorno, mentre è solo in casa, viene esortato ad accendere la televisione e scopre dai notiziari che un virus ad alto contagio sta rapidamente trasformando tutti in zombie. In breve tempo, le comunicazioni vengono interrotte e Joon-woo è abbandonato a se stesso, in attesa di soccorsi che sembrano non arrivare. Dopo aver terminato le provviste e preso da un momento di disperazione, il ragazzo registra un messaggio di addio, pronto a togliersi la vita. In quel momento, un puntatore laser attira l’attenzione di Joon-woo, che scopre di non essere il solo sopravvissuto nel suo quartiere.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Venom.