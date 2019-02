Alita - L'angelo della battaglia, James Cameron e Robert Rodriguez discutono del film in un video

Arriva in sala il 14 febbraio Alita - Angelo della battaglia di Robert Rodriguez, adattamento del manga omonimo di Yukito Kishiro, cosceneggiato e prodotto da James Cameron. Nell'attesa di ammirare le prodezze della dolce cyborg recuperata da un deposito di rottami, letale suo malgrado, possiamo guardare James e Robert in questa featurette, dove capiamo come e perché Cameron abbia deciso di affidare ad altri la regia di un progetto a cui teneva personalmente. Per chi volesse prepararsi adeguatamente, ricordiamo che Alita è diventato anche un anime molto apprezzato nel 1993, diviso in due parti da mezz'ora, in formato OVA.



Alita: Angelo della battaglia, ambientato nel 26° secolo, segue la storia di Alita (Rosa Salazar), un cyborg che viene scoperto in un deposito di rottami dal dottor Daisuke Ido (Christoph Waltz). Senza alcun ricordo della sua vita precedente, fatta eccezione per l'incredibile addestramento nelle arti marziali memorizzato dal suo corpo, Alita diventa una spietata cacciatrice di taglie, sulle tracce dei peggiori criminali del mondo.



Alita: Angelo della battaglia: Terzo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD