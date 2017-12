Alita: Battle Angel, ecco il primo trailer del film sci-fi diretto da Robert Rodriguez e sceneggiato da James Cameron

Ci siamo. Quasi.

Alita: Battle Angel, l'adattamento del manga di culto di Yukito Kishiro, a lungo cullato da James Cameron e poi affidato alla regia di Robert Rodriguez (Cameron è rimasto coinvolto come produttore e come sceneggiatore, assieme a Laeta Kaologridis), debutterà nelle sale americane il 20 luglio del 2018.

La storia del film è quella di una ragazza cyborg che viene recuperata da una discarica e addestrata a diventare una guerriera, delle sue avventure e dei suoi amori. .

In attesa di conoscere la data d'uscita italiana, ecco il primo trailer di Alita: Battle Angel.

Alita: Battle Angel vede protagonisti Rosa Salazar, Jennifer Connelly, Jackie Earle Haley, Christoph Waltz, Ed Skrein, Mahershala Ali, Michelle Rodriguez e Keean Johnson.