Alita: Angelo della battaglia: lo spot del Super Bowl del film che porta al cinema il celebre manga

Per anni James Cameron ha tentato di portare al cinema il manga di Yukito Kishiro, pubblicato per la prima volta nel 1990. Tanto che, prima di riuscire a ottenerne i diritti cinematografici, ne ha raccontato la storia, parafrasandola a modo suo, nella serie tv Dark Angel, quella che era interpretata da Jessica Alba.

Ora, Alita: Angelo della battaglia è diventato realtà.

Cameron, che pure è sceneggiatore e produttore, ha ceduto la macchina da presa al collega Robert Rodriguez, un altro che come lui ha giocato da subito tantissimo con le possibilità espressive permesse dal digitale, e il risultato è davvero sorprendente.

Al cinema lo vedremo dal 14 febbraio: una data che non è affatto casuale, fidatevi.

Intanto, ecco lo spot del Super Bowl di Alita: Angelo della battaglia: