Alien, Sigourney Weaver: la mia Ripley preferita è...

News Cinema

Sigourney Weaver ha spiegato a Collider quale sia la sua versione preferita di Ripley nella saga di Alien: è anche la vostra?

Ellen Ripley, personaggio rivoluzionario nella saga di Alien, donna energica e credibile grazie anche alla grande interpretazione di Sigourney Weaver, ha abitato quattro film della serie di fantascienza inaugurata da Ridley Scott nel 1979: per varie coincidenze produttive, Sigourney ha incrociato il tragitto di grandi registi in quattro diverse visioni del cinema, corrispondenti ad altrettanto diverse visioni della sua protagonista. Ma quale versione di Ripley preferisce Sigourney Weaver, prossimamente in Avatar 2 e di recente in My Salinger Year? Leggi anche Tra Mank e Alien 3, David Fincher riflette sulla scrittura a Hollywood

La Ripley preferita da Sigourney Weaver negli Alien è...

Sigourney Weaver ritiene tuttora che la Ripley vista in Aliens - Scontro finale (1986) di James Cameron sia la sua preferita. Naturalmente l'Alien di Scott fu seminale, lei stessa ha sempre lodato il talento che sbocciava di David Fincher per Alien 3 (1992) e dopotutto anche Alien: La clonazione (1997) portò la firma di un grande come Jean-Pierre Jeunet, eppure... ecco come Sigourney ha spiegato a Collider la sua preferenza... Coincide con la vostra?

Oddìo, è duro segliere. Ma per me la migliore storia per il mio personaggio era quella di Aliens, perché Jim ha un incredibile controllo sulla struttura di una vicenda. Tirare fuori questo personaggio dal sonno criogenico, far sì che nessuno le creda, esiliarla in questo limbo in cui nessuno le crede, mentre la sua famiglia è morta... La premessa intera per Ripley in Aliens, quello che lei alla fine fa, il modo in cui trova una nuova famiglia... [...]

Per me la struttura intera della storia era oro puro. Mi ha subito gasato. Era un arco narrativo favoloso per il personaggio, di grande sostegno per la recitazione. Da quel punto di vista, il secondo è forse il più soddisfacente per Ripley.