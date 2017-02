Alien: Covenant, the Last Supper: un video-prologo di 5 minuti del film di Ridley Scott

Curioso che, per quelle coincidenze non programmabili da alcun direttore marketing, la Fox abbia lanciato un nuovo video promozionale di Alien: Covenant poche ore dopo la conferenza stampa durante la quale la NASA ha annunciato al mondo la scoperta, a 39 anni luce di distanza dalla Terra, di un sistema solare formato da sette pianeti con dimensioni simili a quelle della Terra, tre dei quali si trovano in una zona abitabile, forse con presenza di acqua liquida e che potrebbero quindi ospitare forme di vita.

Per chi non lo sapesse, infatti, la trama di questo sequel di Prometheus e prequel di Alien è quella di una missione spaziale che vede l'equipaggio della nave Covenant imbattersi in un pianeta sconosciuto, un potenziale paradiso che si rivelerà (per motivi piuttosto ovvi dato il contesto della saga) un terribile inferno.

Coincidenze a parte - e nella speranza che, se alieni devono essere, non siano proprio uguali a quelli di Alien - il video in questione è una specie di prologo del film di Scott intitolato Last Supper che dura quasi cinque minuti, e che vede protagonista l'intero equipaggio della Covenant: che, lo ricordiamo per i distratti, è formato da Michael Fassbender, Katherine Waterston, James Franco, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, Jussie Smollett, Callie Hernandez, Nathaniel Dean, Alexander England, Benjamin Rigby e altri ancora.

Alien: Covenant debutterà nelle nostre sale il prossimo 11 maggio.