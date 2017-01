Alien Covenant, Logan, War - Il pianeta delle scimmie e La cura dal benessere: abbiamo visto stralci di questi film

Da leccarsi i baffi. Gli scorci di alcuni dei film 2017 della 20th Century Fox hanno solleticato non poco l'interesse dei selezionati giornalisti presenti. Alien Covenant, Logan, War - Il pianeta delle scimmie e La cura dal benessere sono gli stessi titoli presentati in anteprima durante un panel Fox a New York a fine dicembre, per i cui contenuti vi rimandiamo all'articolo relativo Non solo Alien Covenant e il suo trailer: ecco quello che abbiamo visto allo Showcase della 20th Century Fox sui Film 2017.

Per ognuno di questi titoli le aspettative sono alte e non potrebbe essere diversamente. Le clip proiettate, ancora in fase di post-produzione con effetti digitali incompleti, mostrano quanto sia tenecemente ricercata l'atmosfera in cui immergere il pubblico, nonostante si tratti di blockbuster ad alto budget. I circa venti minuti di Logan lasciano capire quanto l'esperienza con l'ultima volta di Hugh Jackman negli artigli di Wolverine sia diversa dalle precedenti. Siamo di fronte a un film rabbioso, ruvido, forse maliconico e violento, desideroso di mostrare la nuda e cruda essenza di Logan (vietata ai minori negli USA) come non è mai stato fatto prima. Il film, che esce il 2 marzo, ha un trailer nuovo di zecca.





Il desiderio di creare forti emozioni tra brivido e fascinoso disgusto, è anche l'obiettivo di Alien Covenant. In un video precedente le due clip del film, Ridley Scott fa sapere che non vedeva l'ora di tornare nel suo mondo alieno del 1979. Con Prometheus si era tenuto sul confine, ma Alien Covenant dovrebbe fare da ponte diretto tra i due senza perdersi in troppa filosofia cosmica. Le clip sono esplicite nel rivelare quanto questo film vada al sodo. Le creature ci sono, fanno orrore, mietono vittime e il genere splatter non è così distante. Il divertimento sembra assicurato. Al cinema dall'11 maggio.





Le clip di War - Il pianeta delle scimmie invece sono tre, tutte introdotte e commentate dal regista Matt Reeves nelle registrazioni dell'incontro newyorchese. Anche qui siamo di fronte a uno spessore drammatico notevole, grazie alle intense interpretazioni degli attori senza i quali non ci sarebbero le scimmie. Il regista spiega il lavoro svolto sul set da Andy Serkis e colleghi, abbigliati con le tute per la cattura dei movimenti in motion capture, e grazie alle immagini non finalizzate ci si rende conto di quanta professionalità tecnica e artistica ci sia dietro il proseguimento di una saga come questa. Il film arriva in sala il 13 luglio.





Dopo un fugace sguardo al set di The Greatest Showman on Earth, attualmente in lavorazione con Hugh Jackman nei panni di P.T. Barnum, ciò che colpisce ugualmente sono i primi trenta minuti di La cura dal benessere. Non un titolo blasonato come i precedenti, tantomeno appartenente a un franchise, eppure di fortissimo impatto visivo e dall'atmosfera disturbante a sufficienza per poter desiderare ardentemente di sapere cosa succede nei rimanenti centosedici minuti della storia. Il regista di questo mistery/thriller è quel talento creativo di Gore Verbinski e il protagonista è l'attore con lo sguardo più inquietante di tutti, ovvero Dane DeHaan. La cura dal benessere esce il sala il 24 marzo.





