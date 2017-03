Alien: Covenant: il full trailer nuovo di zecca

Sembra proprio che Ridley Scott abbia deciso di riservare notti insonni a coloro che andranno al cinema a vedere Alien: Covenant, che tutti speriamo possa essere fra i capitoli più belli della saga.

Dell’alto tasso di spavento del film ce n’eravamo già accorti dopo la diffusione delle prime immagini promozionali - accompagnate dalla bella voce di Aurora che cantava "Nature Boy" - che però non terrorizzano certo come quelle che circolano da qualche ora e nelle quali si vede per più tempo lo “schifoso” Xenomorfo e si intuiscono meglio i disastri che scatena. Rigorosamente red band e più lungo, il trailer ci mostra l’equipaggio dell’astronave Covenant atterrito da quanto trovato sul pianeta sconosciuto che sulle prime appare come un paradiso.

Il film che rappresenta l’anello di congiunzione fra Prometheus e la saga di Alien arriverà nelle sale italiane l’11 maggio interpretato da Michael Fassbender, Katherine Waterston, Danny McBride, Noomi Rapace, Guy Pearce e Amy Seimetz.