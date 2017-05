Alien Covenant ancora primo al boxoffice italiano del weekend

Alien: Covenant, sequel di Prometheus e prequel di Alien, sempre a firma Ridley Scott, è ancora primo in un boxoffice italiano del weekend che boccheggia in attesa di film di rilievo che gli diano respiro. La "vetta" di Alien: Covenant è di appena 542.000 euro (la metà rispetto alla scorsa settimana), e il film finora ha portato a casa 2.010.000 euro.







Secondo posto per una new entry, l'ironico thriller-horror a sfondo razziale Scappa - Get Out, vero fenomeno d'incassi negli States (4.5 milioni di dollari di costo, oltre 230 d'incasso in tutto il mondo). Da noi parte con 504.000 euro e la media per sala più alta della classifica, 1.500 euro per 337 copie.

Scende di una posizione, dalla seconda alla terza, l'epico King Arthur - Il potere della spada di Guy Ritchie con Charlie Hunnam e Jude Law: a questo giro registra 461.000 euro e tocca il totale nostrano di 1.540.000. Il film tuttavia è un flop: costato 175 milioni di dollari, al momento arranca in tutto il mondo con 93.400.000.





Entra al quarto posto Fortunata di Sergio Castellitto con Jasmine Trinca e Stefano Accorsi: uscito di sabato per cavalcare la presentazione a Cannes nella sezione Un certain regard, patisce in questo caso due giorni di meno rispetto ai canoni delle uscite del giovedì. Il debutto è da 445.000 euro.

New entry in quinta posizione per la cena tra Richard Gere, Rebecca Hall, Laura Linney e Steve Coogan in The Dinner: il suo modo di svelare le ipocrisie borghese è piaciuto abbastanza, tanto da garantirgli 223.000 euro.



I Film più visti in Italia nel weekend: Box office completo