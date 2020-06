Alien 5 è in arrivo? Forse, ma ci sarà la Ripley di Sigourney Weaver?

News Cinema

L'attrice simbolo della saga di Alien ha rivelato nel corso di un'intervista di aver ricevuto da Walter Hill un trattamento per un quinto capitolo della saga.

Solo pochi giorni fa, intervistato dal Los Angeles Times, Ridley Scott aveva detto di sognare un nuovo prequel della saga di Alien, che continui la storyline di Prometheus e di Alien: Covenant .

Ora a far di nuovo parlare di uno dei più popolari e amati franchise del cinema contemporaneo è Sigourney Weaver, ovvero la Ellen Ripley della serie, protagonista dei quattro film che compongono la quadrilogia originale: Alien, Aliens, Alien³ e Alien: la clonazione. Rivelando che qualcuno vorrebbe realizzare un quarto sequel dell'originale del 1979.

Intervistata dal mesile britannico Empire, Sigourney Weaver ha infatti raccontato di aver ricevuto da Walter Hill (che non è solo il regista di I guerrieri della notte e altri grandissimi film, ma il produttore della saga di Alien nonché co-autore della sceneggiatura di Aliens) un trattamento di cinquanta pagine per un quinto film.

I fan di Alien frenino però i loro entusiasmi, perché Weaver si è affrettata ad aggiungere, senza entrare minimamente nel dettaglio del contenuto del trattamento, di non avere intenzione di tornare a interpretare il ruolo di Ripley. "Ridley ha portato la saga in una direzione diversa. E forse Ripley ha fatto tutto quello che doveva fare. Si merita di poter riposare tranquilla."

In tutto questo, tra possibili nuovi prequel e possibili nuovi sequel, continua a farsi sentire il silenzio della Disney, nuova titolare del franchise dopo l'acquisizione della 20th Century Fox e del suo catalogo.