Alicia Vikander entra nel cast di Freakshift, nuovo film di Ben Wheatley

Ben Wheatley è uno dei registi inglesi più interessanti in circolazione, ed è anche piuttosto prolifico, anche se non sempre purtroppo i suoi film arrivano da noi. Impegnato nella promozione di Free Fire, Wheatley ha già un nuovo progetto, Freakshift, scritto al solito con la moglie Amy Jump. e, dal momento che i suoi film hanno sempre dei cast notevolissimi, non stupisce trovare in trattative Alicia Vikander.

Il film, la cui idea iniziale risale al 2012, è ambientato in un mondo in cui mostruose creature di notte terrorizzano pacifici cittadini. Questo porta alla formazione dei Freakshift, un gruppo, organizzato dal governo, di cacciatori di mostri, motivati dall'eccitazione della caccia e dal denaro.

Wheatley ha descritto il progetto in passato come "Hill Street blues contro i mostri". Alicia Vikander sarà una dei protagonisti. Le riprese dovrebbero iniziare ad agosto, proprio per permettere all'attrice di finire il nuovo Tomb Raider.