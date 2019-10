Alicia Vikander e Riley Keough nel trailer di Dove la terra trema

News Cinema

Un thriller targato Netflix che sarà in streaming dal prossimo 15 novembre.

Dal prossimo 15 novembre sarà disponibile in streaming su Netflix un thriller con Alicia Vikander e Riley Keough dal titolo Dove la terra trema.

Ambientato nel 1989, a Tokyo, il film racconta di una giovane donna (Vikander) che si è trasferita in Giappone per sfuggire a un passato doloroso, che inizia una torrida relazione con un affascinante e tormentato fotografo giapponese (Naoki Kobayashi). L'apparente imperturbabilità della ragazza s'incrina quando nella sua vita piomba un'altra giovane occidentale (Keough) che inizia una relazione con lo stesso uomo nello stesso periodo, e che improvvisamente svanisce e si sospetta sia morta.

A dirigere il film è Wash Westmoreland, quello di Colette e di Still Alice.

Questo è il trailer di Dove la terra trema: