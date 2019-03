Alice nella Città sostiene il cinema indipendente

Come molti sapranno, Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, dedicata soprattutto alle generazioni più giovani, non limita la sua attività ai 10 giorni del Festival romano ma prosegue il suo impegno durante tutto l'anno, un impegno rivolto soprattutto al sostegno del cinema indipendente, dei suoi i giovani autori, spesso alla loro prima opera che, dopo essere stati presentati Festival, approdano nei cinema italiani.

E così, dopo il grande successo dell'anno scorso, Alice nella città si appresta a portare in tour per il Lazio i nuovi esordi con la rassegna "Alice e il suo panorama a Rieti, Latina, Civitavecchia", grazie al supporto della Regione Lazio in collaborazione con Laziocrea.

7 i film, alcuni inediti per il grande pubblico, presentati durante la scorsa edizione del festival e nella sezione ALICE Panorama Italia, verranno accompagnati nel loro percorso distributivo da Alice nella Città e saranno in sala a Rieti, Latina e Civitavecchia.

I ragazzi delle scuole avranno così la possibilità di vedere in anteprima due film di prossima uscita in sala: Fiore Gemello di Laura Luchetti, film sull'amicizia, sull'innocenza perduta e sulla fatica per riconquistarla, e Butterfly di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman che ci propone la storia autentica di una vera famiglia, la cui più giovane figlia Irma Testa a solo 18 è già la prima pugile donna italiana della storia a qualificarsi alle Olimpiadi e appena vincitrice della medaglia d'oro agli europei under 22 in Russia.



In occasione delle proiezioni serali aperte al pubblico saranno presentati Tutte le mie notti dell'esordiente Manfredi Lucibello, Ti presento Sofia di Guido Chiesa e Backliner di Fabio Lovino.

L'iniziativa prenderà il via il 28 marzo e si concluderà il 15 aprile a Roma con la proiezione del film GO HOME di Luna Gualano vincitore del premio Alice Panorama Italia 2018 in collaborazione con la Roma Lazio Film Commission. Un film totalmente autoprodotto tramite piccole donazioni e raccolte di fondi via crowfunding girato a Roma nei centri sociali "Strike" e "Intifada" che vede la collaborazione di vari artisti tra i quali Zerocalcare (autore della locandina), Piotta e Il Muro del Canto (entrambi presenti nella colonna sonora).