Alice nella Città: presentato il programma dell'edizione 2020

Giunta alla sua diciottesima edizione, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni conferma tutta la sua intraprendenza e il suo sguardo attento sul cinema di tutto il mondo.

Alice nella città non dovrebbe oramai avere bisogno di presentazioni; ma, giusto per sicurezza, fa sempre bene ricordare che è la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni.

Anche quest'anno Alice - diretta come sempre da Gianluca Giannelli e Fabia Bettini - si svolgerà in parallelo con la Festa, dal 15 al 25 ottobre, presso l'Auditorium Parco della Musica ma anche - ed è una novità di rilievo - in quello della Nuvola di Fuksas, che per la prima volta, grazie alla collaborazione con Eur Spa, apre il suo Auditorium al cinema.

Dodici saranno in film in concorso quest'anno, undici dei quali presentati oggi da Giannelli e Bettini (il dodicesimo sarà annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione della Festa del Cinema, rappresentando evidentemente un evento in collaborazione). Tra questi, vanno segnalati sicuramente il nuovo film di Miranda July, Kajillionaire, intrepretato da Debra Winger, Richard Jenkins, Evan Rachel Wood, Gina Rodriguez; il premiato documentario di Francesca Mazzoleni Punta Sacra, incentrato sulla vita della comunità dell'idroscalo di Ostia; la favola noir Shadow, diretta da Carlo Lavagna; che torna dietro la macchina da presa con una produzione italiana interamente girata in lingua inglese.

Kajillionaire: il trailer del film di Miranda July

Kajillionaire: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Shadow: il poster del film

Cinque sono i titoli presentati fuori concorso e sei gli eventi speciali: tra i primi, Palazzo di giustizia di Chiara Bellosi, interpretato da Daphne Scoccia, Bianca Leonardi, Sarah Short, Nicola Rignanese, Giovanni Anzaldo, Andrea Lattanzi e presentato nella sezione Generation dell'ultima Berlinale; tra i secondi, The Specials di Éric Toledano e Olivier Nakache, con Vincent Cassel e Reda Kateb, e Sul più bello, opera prima di Alice Filippi, teen dramedy prodotta da Eagle Pictures con un cast di giovanissimi e promettenti attori italiani, ma anche il Wendy di Benh Zeitlin e Trash, cartoon tutto italiano di Luca della Grotta e Francesco Dafano che sarà il film d'apertura della manifestazione.

Sul più bello: il trailer

Sul più bello: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trash: il trailer

Trash: Trailer Ufficiale del Film - HD

Una novità nel programma di Alice nella città è la sezione Sintonie, realizzata in collaborazione con la Mostra del Cinema diretta da Alberto Barbera, nel quale vengono presentati film che sono stati protagonisti a Venezia e che hanno al centro il tema dell’infanzia e dell’adolescenza: i sei titoli sono Sun Children, Night of the Kings, Listen, Nowhere Special, Maistream e I predatori di Pietro Castellitto.

I predatori: il trailer

I predatori: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Non potevano poi mancare le serie, tra cui va sicuramente segnalata L'alligatore, tratta dalla serie di romanzi di Massimo Carlotto con protagonista l'omonimo detective che agisce privo di licenza e con metodi non ortodossi. Matteo Martari è il protagonista, mentre a dirigere ci sono Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi.





Il premio opera Camera D’oro Alice 2020 sarà assegnato da Agostino Ferrente, Claudio Noce, Caterina Guzzanti, Eva Cools e Roberta Torre. Il Premio Raffaella Fioretta 2020 sarà assegnato da Riccardo Milani, Dario Albertini, Valentina Lodovini; il Premio Alice Corti sarà assegnato da Fabio Mollo, Paola Minaccioni, Carlotta Natoli.

Per il programma completo della manifestazione rinviamo al sito ufficiale di Alice nella Città.