Alice nella Città 2019: la preapertura con Maleficent 2, Siani, La famiglia Addams

E’ stato presentato il programma completo della sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma

A due giorni di distanza dalla conferenza stampa di presentazione della quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 17 al 27 ottobre prossimi, la sezione autonoma e parallela Alice nella Città annuncia, con Gianluca Giannelli e Fabia Bettini, il suo ricco programma, che vanta una preapertura di lusso con Maleficent 2: Signora del male, che porterà a Roma, il 7 ottobre, oltre al regista Joachim Rønning, anche le superdive Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer, che incontreranno gli studenti. Un po’ meno di due settimane dopo, l’Auditorium Parco della Musica e Casa Alice ospiteranno incontri, conferenze stampa e le 12 opere del concorso Young Adult, 7 eventi speciali e 3 serie, mentre Alice Panorama raggrupperà 12 film a cui si affiancherà la selezione del Panorama Italia con 12 lungometraggi, 5 eventi speciali fuori concorso e 30 cortometraggi. Fra tutte queste opere esiste senz'altro un comune denominatore, come hanno dichiarato i due direttori: "I film di quest'anno, ci sembra non siano soli; sono collegati da innumerevoli fili che si legano e completano l'un l'altro: abbracciano generi, decenni e paesi d'origine diversi; visti insieme generano una relazione fortissima tra l'immaginario, il mondo e la vita, mettendo in scena tutta la tenacia dell'innocenza, nelle più dure manifestazioni della realtà".

Oltre al film sulla fata cattiva del mondo Disney, Alice nella Città vizierà il suo pubblico con titoli più o meno celebri e attesi, fra cui La famiglia Addams, che porterà al festival i suoi doppiatori (Virginia Raffaele, Pino Insegno, Eleonora Gaggero, Luciano Spinelli, Raoul Bova e Loredana Bertè), Il giorno più bello del mondo (che è il nuovo film di Alessandro Siani), e Playmobil: The Movie, anch'esso accompagnato dalle voci italiane J-Ax e Cristina D'Avena. Ci saranno poi il film d'apertura Light of my Life (del premio Oscar Casey Affleck), La volta buona (diretto da Vincenzo Marra e con protagonista Massimo Ghini), La vacanza, con Antonio Folletto e Catherine Spaak. Per quanto riguarda i riconoscimenti, ci piace segnalarne due, nuovi di zecca, che portano il nome di grandi amici del cinema che quest'anno ci hanno lasciato: Il Premio Raffaella Fioretta per il Cinema Italiano e La Borsa di Studio Pietro Coccia, indirizzata a un giovane talento della fotografia fra i 15 e i 24 anni.

Ecco un elenco di titoli delle varie sezioni, a cui quest'anno, per la prima volta, si affiancano i Corti in Scuola, lavori realizzati da registi professionisti che nella scuola hanno potuto lavorare e sviluppare percorsi media literacy e di avvicinamento al mondo del cinema realizzati nell’ambito del "Piano nazionale Cinema per la Scuola" promosso da Miur e Mibact.

Concorso Young Adult

One more Jump, di Emanuele Gerosa

Son-Mother, di Mahnaz Mohammadi

Beyond The Horizon, di Delphine Lehericey

Sunburned, di Carolina Hellsgård

Don’t Forget to Breathe, di Martin Turk

The Dazzled, di Sarah Suco

Lane 4, di Emiliano Cunha

Lola, di Laurent Micheli

L'agnello, di Mario Piredda

La famosa invasione degli orsi in Sicilia, di Lorenzo Mattotti

Proiezioni Fuori Concorso

La giovane età, di Luc e Jean-Pierre Dardenne

Matares, di Rachid Benhadj

Eventi Speciali

Ailo - Un'avventura tra i ghiacci, di Guillaume Maidatchevsky

La famiglia Addams, di Greg Tiernan e Conrad Vernon

Il giorno più bello del mondo, di Alessandro Siani

Alice/Panorama

Light of My Life, di Casey Affleck

Maternal, di Maura Delpero

Zombi Child, di Bertrand Bonello

Adoration, di Fabrice du Welz

Mickey and the Bear, di Annabelle Attanasio

Take me Somewhere Nice di Ena Sendijarević

Aga's House, di Lendita Zeqiraj

La Fortaleza, di Andrés Torres

Taro the Fool, di Tatsushi Omori

Mosaic Portrait, di Zhai Yixiang

Adolescentes, di Sébastien Lifshitz

Bull, di Annie Silverstein

Alice/Panorama Italia

Bellissime, di Elisa Amoruso

Famosa, di Alessandra Mortelliti

Mi chiedo quando ti mancherò, di Francesco Fei

Mollami, di Matteo Gentiloni

La Vacanza, di Enrico Iannacone

Stay Still, di Elisa Mishto

Buio, di Emanuela Rossi

Le metamorfosi, di Giuseppe Carrieri

La villa, di Claudia Brignone

La volta buona, di Vincenzo Marra

Volare, di Ram Pace e Luca Santarelli

Il suono della voce, di Emanuela Giordano

Marco Polo, di Duccio Chiarini

Amori di latta, di Graziano Conversano

Meglio che tu pensi la tua, di Davide Vavalà

Tra gli eventi speciali, Frammenti: cinque storie di città e periferia, apparentemente separate ma destinate ad unirsi in un unico racconto dell'oggi vivo e fuori dai luoghi comuni. Un film corale di sei registi tra i diciotto e i ventuno anni, coordinati dal regista Paolo Bianchini.

Per l'elenco dei cortometraggi e altre informazioni vi rimandiamo alla sezione dedicata ad Alice nella Città del sito della Festa del Cinema di Roma romacinemafest.it.