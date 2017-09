Alibi.com: in esclusiva il poster italiano della commedia francese campione d'incassi

Philippe Lacheau, Tarek Boudali e Julien Arruti, sono amici di lunga data e una decina di anni fa hanno formato un gruppo comico chiamato La bande à Fifi. In Italia li abbiamo conosciuti 3 anni fa grazie al divertente Babysitting. La loro ultima commedia, scritta e diretta dallo stesso Lacheau, s'intitola Alibi.Com e in patria è stata un notevole successo, sia di critica sia di pubblico.



Il film, che è stato definito "un vaudeville classico ma con un umorismo moderno", racconta di un gruppo di personnaggi e delle loro peripezie legate a un'agenzia molto particolare, specializzata nella creazione di alibi. Alibi.com uscirà da noi il 28 settembre prossimo, distribuito da Medusa, intanto ve ne mostriamo qui sotto, in anteprima, il poster italiano ufficiale:





La trama ufficiale del film:

Greg ha fondato un'azienda chiamata Alibi.com che inventa ogni sorta di alibi. Con il suo socio Augustin e con Medhi, il nuovo impiegato, preparano continui stratagemmi e messe in scena per coprire i loro clienti.

L'incontro inaspettato di Flo, una bella bionda che detesta gli uomini bugiardi, complicherà la vita di Greg che inizierà a nasconderle la vera natura della sua attività. Quando conoscerà i suoi genitori, Greg capirà che Gérard, il papà di Flo, è anche lui uno dei suoi clienti…