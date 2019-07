Alfred Hitchcock, animazione, Giorgio Faletti, Peter Sellers e horror nella nuova settimana di SimulWatch

News Cinema

Luglio si apre nel segno del grande cinema con le proiezioni pubbliche suggerite da Coming Soon.

Siamo entrati nel mese di luglio, ma la voglia di grande cinema non passa mai. Né passano le straordinarie possibilità offerte da SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente per il download su Google Play e App Store che vi permette di cercare dove sono disponibili in streaming i film che avete voglia di vedere, e di commentarli in diretta coi vostri amici. Basta infatti utilizzare la funzione che permette di creare proiezioni condivise (o perfino pubbliche) e il gioco è fatto.

Noi, intanto, continuiamo con i nostri consigli e con il programma settimanale di proiezioni pubbliche.

Si comincia alla grandissima, perché il 1° luglio di sessant'anni fa debuttava nei cinema uno dei più amati capolavori di uno dei più amati registi della storia del cinema. Il regista è Alfred Hitchcock, e il film è Intrigo Internazionale, capolavoro tra giallo e spionaggio, venato di commedia e interpretato da un Cary Grant all'apice del suo fascino e della sua eleganza, assieme a Eve Marie Saint, James Mason, Martin Landau e molti altri. L'appuntamento con la proiezione pubblica è lunedì 1° luglio alle 21.

Martedì 2 alle 22, invece, facciamo un salto in avanti nel tempo di oltre quarant'anni e attraversiamo l'Oceano Atlantico, arrivando in Francia. Il film che vi proponiamo di vedere e commentare è infatti uno dei più belli diretti dal regista transalpino Patrice Leconte, L'uomo del treno, una commedia dolce e amara che vede a confronto due splendidi protagonisti, nessuno dei quali è purtroppo più con noi: da un lato il solitario pensionato di Jean Rochefort, dall'altro il misterioso e pericoloso Johnny Hallyday, che finiranno uniti da una improbabile ma sincera amicizia.

Un nuovo salto temporale, questa volta ancora più estremo: perché mercoledì 3 alle 18 torneremo direttamente all'età della pietra col divertentissimo I Croods, film d'animazione targato DreamWorks che racconta le avventure di una famiglia preistorica ma comunque modernissima e divertentissima. A dirigere, assieme a Kirk De Micco, c'è il Chris Sanders di Lilo & Stitch e Dragon Trainer.

Il 4 luglio di cinque anni fa moriva a Torino, dopo una brutta malattia, Giorgio Faletti. Che, nel corso di una vita davvero intensa, è stato un comico, un pilota di rally, un cantante, uno scrittore di best seller e, ovviamente, anche un attore. Lo ricordiamo, alle 22:30, con una delle sue ultime interpretazioni, quella nel ruvido noir metropolitano Cemento armato di Marco Martani, nel quale interpretava "Il Primario": un terrificante boss della mala che gestiva tutte le attività criminali di Roma.

La sera del 5 luglio, che è un venerdì, alle 20:30 vi proponiamo di rilassarvi al termine della settimana rivedendo insieme uno dei film più esilaranti della storia del cinema, quell'Hollywood Party che è diventato leggendario e che è nato dall'unione di due veri e propri geni della commedia e della comicità: lo sceneggiatore e regista Blake Edwards e l'attore Peter Sellers, che qui diventa il dolce e goffo Hrundi V. Bakshi.

Fa caldo e qualche brivido provocato fa sempre comodo. E allora, sabato 6 alle 21:30, tutti incollati allo schermo per vedere The Strangers, l'horror diretto da Bryan Bertino e interpretato da Liv Tyler e Scott Speedman che è uno dei film che ha contibuito in maniera determinante al rilancio in chiave contemporanea dell'home invasion, raccontando di una coppia che vive in una bella casa in campagna che viene sadicamente perseguitata da tre misteriose figure mascherate che assediano la loro abitazione e vi si introducono.

E per finire, per una domenica da favola per il divertimento di tutta la famiglia, ecco che vi proponiamo, alle 17:30, Il magico mondo di Ella, una vera e propria fiaba in live action, tratta dal romanzo di Gail Carson Levine che in Italia pubblicato con il titolo "Il dono della fata". Protagonista è Anne Hathaway nei panni di una ragazza che, appunto, riceve nella culla un opinabile dono da una fata, quello dell'obbedienza, e che cercando di usarlo o di aggirarlo deve cercare di salvare il regno in cui vive e il suo legittimo principe da un malvagio complotto.