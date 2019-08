Alexandre Aja collaborerà con la Amblin per creare un film horror interattivo

News Cinema

L'interessante e bizzarro progetto per il cinema, nato da un'idea di Mike Flanagan, sarà incentrato su una classica casa stregata.

Dopo aver diretto Crawl, che esce oggi al cinema, il regista francese Alexandre Aja ha un altro interessante progetto nel campo dell'horror, anche se è un po' presto per capire cosa effettivamente ne verrà fuori. L'idea è venuta a un altro regista attivo nel genere, Mike Flanagan, e per realizzarla Aja si affiderà alla Amblin di Steven Spielberg.

Si tratta di un film horror interattivo su una casa stregata. Ovviamente una sala cinematografica non è una tv col telecomando (vedi Bandersnatch), e la cosa appare un po' più problematica, anche se vi possiamo anticipare che il pubblico si esprimerà con una app sul cellulare, attraverso la quale in certi momenti della storia potrà decidere cosa faranno i personaggi. Ovviamente non è detto che la scelta della maggioranza sia quella che piacerà a tutti, ma resta il fatto che il film cambierà a seconda della gente che lo vede e avrà diversi finali.

Comunque vada (senza contare quanto fastidio danno i cellulari accesi nel buio di una sala!), la sceneggiatura di questo progetto verrà scritta dallo stesso Aja insieme a un altro specialista del genere, Jeff Howard, e a Nick Simon.