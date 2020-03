Alexandra Daddario, l'heavy metal e I satanisti nel trailer di We Summon The Darkness

News Cinema

Uno scatenato thriller-horror diretto dal regista di My Friend Dahmer, in VOD dal 10 aprile prossimo. Nel cast, anche Johnny Knoxville.

Dopo Percy Jackson, e prima di San Andreas e delle commedie romantiche, è all'horror che Alexandra Daddario deve buona parte della sua fama. A diversi anni di distanza da film come Bereavement e Non aprite quella porta 3D, ecco che la simpatica e avvenente attrice americana torna a quel genere con We Summon the Darkness, un thriller-horror tutto heavy metal e satanismo che debutterà negli USA in VOD il prossimo 10 aprile e di cui è stato appena diffuso il primo trailer.

Nel film - diretto da Marc Meyers, già regista di My Friend Dahmer - Alexandra Daddario interpreta il ruolo di una giovane metallara di nome Alexis, che con due amiche si sta recando al concerto di una delle sue band preferite quando sente alla radio la notizia di una serie di misteriosi omicidi legati a rituali satanisti avvenuti nelle vicinanze. Dopo il concerto, su di giri per la musica e l'alcool, le tre ragazze invitano tre coetanei di sesso maschile nella vitta di proprietà del padre di Alexis, un noto predicatore conservatore locale. Ma una volta a casa, quello che doveva essere un semplice party si tramuta in qualcosa di oscuro, mortale e assai divertente: almeno per noi spettatori.





Nel cast di We Summon the Darkness, al fianco di Alexandra Daddario, ci sono Johnny Knoxville, Keean Johnson, Maddie Hasson, Logan Miller, Amy Forsyth e Austin Swift.