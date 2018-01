Alexandra Daddario e Adam Devine nel primo trailer di When We First Met, nuovo film Netflix

S'intitola When We First Met ed è una commedia romantica che arriverà in streaming su Netflix dal prossimo 9 febbraio, in tempo per chi vorrà qualcosa da vedere in prossimità di San Valentino.

I protagonisti del film sono Alexandra Daddario e Adam Devine, mentre alla regia c'è Ari Sandel, che aveva vinto un Oscar con un corto dal titolo West Bank Story.

La storia è quella di un ragazzo che passa una notte perfetta con la ragazza di cui è innamorato, ma che - ahilui - lo vede solo come un amico. Per tre anni, da quel momento, cercherà di capire cosa sia andato storto per lui, fino al giorno in cui ha la possibilità di tornare indietro nel tempo e cercare di cambiare l'esito di quella notte speciale, e così la sua vita e il loro destino.