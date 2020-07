Alexandra Daddario: amore e sesso a Tokyo nel trailer di Lost Girls & Love Hotels

News Cinema

Con l'attrice americana, in questo film basato su un libro omonimo scritto da Catherine Hanrahan, ci sono anche Takehiro Hira e Carice Van Houten. Lost Girls & Love Hotels debutterà negli usa in sala e VOD il 4 settembre.

Alexandra Daddario a Tokyo, e alle prese con una storia d'amore tormentata e passionale.

Non è un remake di Lost in Translation, ma un nuovo film che debutterà nelle sale e in VOD negli States il prossimo 4 settembre, e che si intitola Lost Girls & Love Hotels, così come il romanzo di Catherine Hanrahan su cui è basato.

Il film, di cui vi mostriamo di seguito il primo teaser trailer, è diretto da William Olsson, e vede la Daddario nei panni di una insegnante d'inglese americana che vive a Tokyo, nel tentativo di dimenticare il suo passato, e Takehiro Hira in quelli di uno Yakuza con il quale vive questa storia d'amore fatta di sesso, love hotels, locali notturni, tormenti e separazioni.

Con loro nel cast ci sono anche Carice Van Houten, Misuzu Kanno e Kate Easton.

