Alexander Payne dirigerà il legal drama The Burial per Amazon Studios

Lo abbiamo lasciato ai piccoli uomini di Downsizing e lo ritroviamo pronto a dirigere un film prodotto da Amazon Studios, ispirato a fatti realmente accaduti e intitolato The Burial. Parliamo di Alexander Payne, che racconterà, con i modi e i toni del legal drama, di Willie Gary, astuto avvocato del Mississippi specializzato in lesioni personali e capace di ottenere risarcimenti milionari per i suoi clienti. In particolare il film ci mostrerà l'uomo di legge alle prese con il caso di Jeremiah O'Keefe, il proprietario di un'agenzia di pompe funebri che sosteneva di essere stato truffato da un concorrente ben più importante e radicato sul territorio.

A giudicare dalla carriera e dai successi di Gary, figlio di immigranti poveri - e quindi desideroso di affrancarsi attraverso il lavoro - e soprannominato "Il killer dei Giganti" per la sua attitudine a prendersi cura delle sorti dei "piccoli" contro le grandi corporazioni, The Burial sarà una storia simile a quella di Davide e Golia e probabilmente un film "di personaggi". Molta importanza avrà dunque la scelta dell'attore che ricoprirà il ruolo del protagonista.

A scrivere la sceneggiatura di The Burial, inizialmente targato Warner Bros., sarà Doug Wright, autore teatrale e scrittore di libretti di diversi musical, nonché vincitore del Premio Pulitzer. La sua unica sceneggiatura cinematografica è Quills - La penna dello scandalo. Al momento non si sa ancora quando il film entrerà in produzione.