Alexander Payne al lavoro su un nuovo film Netflix pronto per l’autunno 2020

News Cinema

L’autore americano è l’ultimo a lavorare con la celebre piattaforma streaming.

Netflix è sempre più interessata agli autori di riferimento del cinema contemporaneo americano, e con loro alle possibili statuette che diano prestigio alla piattaforma. Quest’anno saranno in prima fila nella stagione dei premi, grazie a nomi come Noah Baumbach, Martin Scorsese e Steven Soderbergh. Insomma, ci sono buone possibilità di ben figurare. Pensando all’anno prossimo, sembra che già un film sia in grado di competere, nonostante non sia ancora neanche sul set. Parliamo del nuovo film di Alexander Payne.

Netflix avrebbe infatti dato il via libera al finanziamento e alla distribuzione di un dramma, ancora senza titolo, che vedrà come protagonista Mads Mikkelsen. La storia sarebbe quella di un giornalista danese (appunto Mikkelsen) che è impegnato in un viaggio on the road negli Stati Uniti, insieme al figlio adolescente, per lavorare a un reportage.

Payne è una buona scommessa per gli oscar, per le sue sette nomination in carriera, con due vittorie, come sceneggiatura originale per Paradiso amaro e Sideways. Speriamo sia l’occasione per il regista di risollevarsi dopo l’unico passo falso della sua carriera, Downsizing, che due anni fa uscì con perplessità sia critiche che al botteghino.

Le riprese del nuovo Netflix Original partiranno il mese prossimo in Europa, con una probabile uscita in sala per l’autunno 2020, pienamente in tempo per lanciarsi al meglio nella stagione dei premi.