Alex Ross in azione su un gigantesco murale coi personaggi Marvel

News Cinema

Il grande artista Alex Ross in un video in cui dipinge per la Marvel i suoi celebri personaggi in un murale.

Per chi ancora non lo conoscesse, Alex Ross è uno degli artisti e autori più celebri e celebrati del mondo dei comics, famoso soprattutto per le sue illustrazioni dei supereroi Marvel. Chi frequenta Lucca Comics & Games ricorda sicuramente la bellissima personale a lui dedicata nel 2018. Nato nel 1970, Ross ha collaborato anche con la DC Comics, per cui ha cosceneggiato nel 1996 la miniserie Kingdom Come. Per il cinema, ha contribuito con la sua arte a Spider-Man e Spider-Man 2 (Spidey è il personaggio che lo ha introdotto al mondo dei supereroi, come ha raccontato) e si è occupato di realizzare il design dei DVD di Unbreakable. Se volete farvi un'idea dei suoi lavori, che spaziano dal cinema al fumetto ai videogame, non avete che da farvi un giro su internet. Dalle sue illustrazioni dei supereroi sono nate anche bellissime action figure. La Marvel gli ha commissionato un murale per i suoi uffici, un lavoro gigantesco, il cui work in progress Alex ha condiviso su Twitter e che lo Studio ha postato su youtube.

Anche chi non comprende l'inglese, ne siamo certi, resterà affascinato nell'osservare la tecnica e il procedimento che stanno dietro a un lavoro del genere, che comprende 35 personaggi e la cui realizzazione completa ha richiesto un anno di tempo. Ross è molto meticoloso e preciso nei suoi ritratti, e i supereroi emergono vivi e possenti dai suoi dipinti, quasi come figure mitologiche classiche.

Da 28 dei personaggi rappresentati nel murale, la Marvel ha tratto altrettante copertine variant, che saranno in vendita a settembre e ottobre, per cui se volete possederne qualcuno, date intanto un'occhiata e fate la vostra scelta. Non sappiamo quali personaggi e per quale motivo siano stati esclusi, ma ci dicono che Iron Man non ci sarà, per cui, se fosse proprio lui il vostro personaggio preferito, siete sfortunati.