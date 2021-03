Alex Infascelli e Francesco Bruni ospiti della rassegna ArtMedia Cinema e Scuola

News Cinema

Il regista di Mi chiamo Francesco Totti e quello di Cosa sarà? saranno i protagonisti di due importanti incontri virtuali, nell’ambito di un progetto che prevede percorsi di cinema per studenti.

I due personaggi non hanno bisogno di molte presentazioni.

Alex Infascelli è il regista di film come Almost Blue e Il siero della vanità, e di documentari acclamati come S Is for Stanley - Trent'anni dietro al volante per Stanley Kubrick (vincitore del David di Donatello nel 2016) e il recente Mi chiamo Francesco Totti (candidato al David 2021).

Francesco Bruni è invece l'autore del commovente Cosa sarà?, ma anche di Scialla! e altri film di grande successo, nonché lo sceneggiatore storico di molti dei più bei lavori di Paolo Virzì, e del Montalbano televisivo.

E Infascelli e Bruni saranno i protagonisti di due incontri virtuali con gli studenti dei licei di tutta Italia, nell'ambito del progetto ArtMedia Cinema e Scuola – Immagini personaggi storie ideato e curato da Loredana Commorara, che propone percorsi di cinema per studenti.

L'incontro con Infascelli è previsto per il 15 marzo alle ore 11, moderato dal critico Pedro Armocida; quello con Bruni il 26 dello stesso mese, sempre alle 11, con la moderazione di Laura Delli Colli, Presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani e della Festa del Cinema di Roma.

Il progetto ArtMedia Cinema e Scuola nasce con l’obiettivo di creare una vera e propria palestra per l’audiovisivo, in grado di fornire agli studenti gli strumenti per leggere un’opera cinematografica e di ridurre la distanza tra pubblico e specialisti attraverso proiezioni e occasioni di confronto con attori, registi, sceneggiatori e compositori, veicolato da esponenti della critica e del giornalismo.

Tra i tantissimi protagonisti che, nella precedente edizione, hanno accompagnato gli studenti in questo importante viaggio di educazione e di approfondimento nel cinema d’autore contemporaneo, ricordiamo: Emir Kusturica, Monica Guerritore, Luca Zingaretti, Roberto Saviano e Claudio Giovannesi, Daniele Lucchetti, Alessandro Borghi, Riccardo Milani, Paola Cortellesi, Francesco Piccolo ed Elena Sofia Ricci.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito di CIPS - Cinema e Immagini per la Scuola - Piano nazionale di educazione visiva per le scuole promosso dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura, con il patrocinio del Comune di Roma Assessorato alla Crescita culturale.

Tutti i dettagli relativi al programma sono disponibili sul sito ufficiale: www.artmediacinemaescuola.it