Alex Cross: la spaventosa trasformazione fisica di Matthew Fox

Resterà sempre il dottor Jack Shepard della celebrata serie Lost. E forse proprio per questo motivo, Matthew Fox ha raggiunto una radicale trasformazione fisica per interpretare uno psicopatico nel film Alex Cross.

Chi è Alex Cross? Gli appassionati di narrativa sanno bene che l'investigatore che porta questo nome è uscito dalla fantasia del romanziere James Patterson (nel 2020 è terzo scrittore più ricco al mondo, dopo J.K. Rowling e Elisabeth Banditer). Il film Alex Cross, precisamente, è l'adattamento cinematografico di La memoria del killer, il dodicesimo libro su 28 romanzi che hanno per protagonista questo personaggio. Il film è uscito al cinema nel 2012 per la regia di Rob Cohen (che ha diretto il primo film della saga di Fast & Furious nel 2001) e vede l'attore Tyler Perry nel ruolo del detective Cross. Del cast fanno parte anche Jean Reno, Rachel Nichols, Edward Burns, Giancarlo Esposito, John C. McGinley e naturalmente Matthew Fox che interpreta lo psicopatico di nome Picasso a cui le forze dell'ordine danno la caccia. La storia del film si ambienta a Detroit dove il detective e psicologo forense Cross lavora con il collega Tommy Kane (Edward Burns) e alla nuova recluta Monica Ashe (Rachel Nichols). L'omicidio brutale di una ricca della società convince il capo della polizia Richard Brookwell (John C. McGinley) ad assegnare il caso al team di Cross, ma l'investigatore viene suo malgrado coinvolto nel sadico gioco del killer (Matthew Fox) che minaccia lui e la moglie in attesa del terzo figlio.

Alex Cross: la dieta di Matthew Fox per perdere ogni grammo di grasso

L'attore che abbiamo conosciuto come il Dottor Jack Shephard della celebre serie Lost, per Alex Cross si è calato nel ruolo dell'ex militare assassino con forti disturbi psichici. Per essere credibile e per scollarsi di dosso il fardello di una serie che gli ha dato tantissimo continuando però a fargli ombra, Matthew Fox ha deciso di trasformarsi fisicamente per mostrare al pubblico e a se stesso che poteva davvero essere diverso. “È stato un impegno molto intenso che per cinque mesi mi ha costretto non mangiare quello che mi piace, non bere un solo bicchiere di vino e a trascorrere molto tempo in palestra” ha raccontato l'attore. Ma, come sappiamo quando si entra in programma di regime nutrizionistico, il lavoro è soprattutto psicologico, "una devozione totale alla dieta senza barare mai ed ero curioso di vedere se ne sarei stato capace”. Fox ha spiegato inoltre che “questo personaggio doveva apparire così, in modo naturale come uno che non si tiene in forma e io dovevo rappresentarlo a un livello più intenso nel quale è la sua mente che lavora, non il corpo". L'attore è sposato dal 1992 con Margherita Ronchi che ha conosciuto ai tempi dell'università in California. Alla fine delle riprese di Alex Cross, Matthew Fox ha avuto un piacevole casalingo ritorno alla normalità, perché “mia moglie è italiana, è un'ottima cuoca e, lo devo ammettere, fa le migliori lasagne del mondo”.

Alex Cross: Morgan Freeman ha interpretato per primo il detective sullo schermo

In questo film semplicemente intitolato Alex Cross, inizialmente era Idris Elba l'attore designato a incarnare l'investigatore di James Patterson. Nonostante un primo accordo fosse stato preso, Elba si è in seguito ritirato per dedicarsi ad altro e il ruolo è stato affidato a Tyler Perry. In precedenza nei due film Il collezionista (1997) e Nella morsa del ragno (2001), rispettivamente tratti dal secondo e dal primo romanzo su Alex Cross (Un bacio alle ragazze e Ricorda Maggie Rose), il detective era stato interpretato da Morgan Freeman. Essendo però nei romanzi un uomo sui 40 anni, Freeman era diventato troppo vecchio per la parte e per questo motivo è stato cercato un attore più giovane.