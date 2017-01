Alessandro Gassmann e Marco Giallini nel trailer di Beata ignoranza, nuova commedia di Massimiliano Bruno

Ci sono due dei più amati attori della nostra commedia del nostro cinema, Alessandro Gassmann e Marco Giallini.

C'è Massimiliano Bruno, regista e sceneggiatore di successi al botteghino capaci di far ridere il loro pubblico.

E ci sono attrici giovani, carine e capaci come Valeria Bilello, Carolina Crescentini e Teresa Romagnoli.

Insomma, gli ingredienti perché Beata ignoranza funzioni e diverta ci sono tutti: come testimonia anche questo primo trailer del film.

In Beata ignoranza, Giallini e Gassmann sono due professori di liceo, caratterialmente agli antipodi, che non hanno più nulla in comune da quando, anni prima, hanno litigato mettendo fine a una solida e duratura amicizia. Il caso, però li costringe a tornare a lavorare assieme: saranno così obbligati ad affrontare il passato, che ritornerà nelle sembianze di Nina, una ragazza che li sottoporrà a un semplice esperimento che si trasforma in una grande sfida: Filippo dovrà provare a uscire da Internet, da cui è dipendente, ed Ernesto a entrarci dentro.

Beata ignoranza sarà nelle nostre sale a partire dal prossimo 23 febbraio.