Alessandro Gassmann e Marco Giallini a Sanremo per presentare Beata ignoranza

Ultimamente li abbiamo visti entrambi protagonisti del piccolo schermo, entrambi nel ruolo del poliziotto: Alessandro Gassmann in I Bastardi di Pizzofalcone e Marco Giallini in Rocco Schiavone. Li rivederemo di nuovo sul piccolo schermo oggi in occasione della terza serata del Festival di Sanremo 2017.

Gassmann e Giallini saranno infatti ospiti di Carlo Conti e Maria De Filippi sul palco del Tearto Ariston per presentare Beata ignoranza, la nuova commedia di Massimiliano Bruno che li vede protagonisti insieme per la terza volta dopo Tutta colpa di Freud del 2014 e di Se Dio vuole del 2015.

Il film, che arriverà nei cinema il 23 febbraio prossimo, vede tra i suoi altri interpreti anche Valeria Bilello, Carolina Crescentini, Teresa Romagnoli e Guglielmo Poggi, e racconta le vicende i due nemici/amici, insegnanti di liceo, che si sfidano in una divertente commedia su una problematica attualissima: è giusta o no questa dipendenza dai social network? E' vera comunicazione o solo condivisione di superficialità? Diverse le idee dei protagonisti del film: se Gassmann è assolutamente integrato nella modernità, Giallini è un uomo all'antica sostenitore dei "vecchi tempi".



Beata ignoranza: Il trailer del film: