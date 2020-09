Alessandro Borghi in Mondocane: iniziate le riprese del nuovo film con il popolare attore italiano

News Cinema

Primo ciak battuto per l'opera prima di Alessandro Celli, prodotta dalla Groenlandia di Matteo Rovere.

Protagonista di film come Non essere cattivo, Sulla mia pelle e Il primo re, e di serie come Suburra e Diavoli, Alessandro Borghi è uno dei migliori e più amati giovani attori del nostro cinema.

A gennaio lo vedremo nel nuovo film di Paolo Genovese intitolato Supereroi, ma da pochi giorni Borghi è sul set di un nuovo film che lo vede protagonista assoluto: Mondocane, opera prima di Alessandro Celli, che è prodotto da Matteo Rovere e dalla sua Groenlandia, in collaborazione con Rai Cinema.

Qui sopra, una prima immagine ufficiale di Borghi dal set del film, scattata da Paolo Ciriello.

Scritto dallo stesso Celli assieme ad Antonio Leotti, Mondocane racconta la storia di "due grandi amici, quasi fratelli, tra l’amore, il crimine e l’ambizione in un mondo del futuro che assomiglia spaventosamente al nostro." Nel cast anche Barbara Ronchi, Ludovica Nasti, Josafat Vagni e Federica Torchetti, e per la prima volta sullo schermo Dennis Protopapa e Giuliano Soprano.

Questa la sinossi ufficiale del film:

In un futuro non molto lontano, Taranto è una città fantasma cinta dal filo spinato in cui nessuno, nemmeno la Polizia, si azzarda a entrare. Sono rimasti i più poveri che lottano per la sopravvivenza, mentre una gang criminale, le Formiche, capeggiate dal carismatico Testacalda (Alessandro Borghi), si contende il territorio con un’altra gang. Due orfani tredicenni, cresciuti insieme, sognano di entrare in quella banda. Pietro, detto Mondocane per aver superato la prova d’accettazione nella gang, impone Christian al gruppo che lo deride chiamandolo Pisciasotto. Ma qualcosa si incrina nel loro equilibrio mettendo a rischio tutto quello in cui credono.

"Groenlandia film continua a scommettere su pellicole che si prefiggono di superare il genere pur rispettandone le regole, in un mix di intrattenimento e qualità della narrazione, che è per noi continuamente la sfida più alta," ha dichiarato Matteo Rovere. "Il nostro lavoro sulle opere prime è costante, la ricerca di nuovi talenti è l'unica garanzia di futuro per l'industria italiana, e l'incontro con questo copione è stato folgorante."

Le riprese di Mondocane si terranno per sette settimane tra Roma e Taranto.

La fotografia del film è di Giuseppe Maio, la scenografia di Fabrizio D’Arpino, i costumi di Andrea Cavalletto, il Make-Up and Prosthetic Designer di Roberto Pastore, l’hair stylist di Sharim Sabatini e il montaggio di Clelio Benevento.