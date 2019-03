Aleksandr Sokurov fra i protagonisti del Festival del Cinema Europeo di Lecce 2019

Non ci sarà solamente Stefania Sandrelli, protagonista della giornata inaugurale, alla ventesima edizione del Festival del Cinema Europeo di Lecce, che si svolgerà dall'8 al 14 aprile 2019. Verrà celebrato con l'Ulivo d’Oro alla Carriera l'11 aprile il regista russo Aleksandr Sokurov, che negli anni ha raccontato con lucidità la storia del XX° secolo attraverso i suoi leader politici e che ha saputo, fra le altre cose, condurre abilmente la sua macchina da presa fra le sale dell'Hermitage in un piano sequenza lungo un film. Il film è Arca Russa, che sarà presentato al pubblico del Multisala Massimo, nel centro della città pugliese, al termine di un incontro con il pubblico condotto da Marco Müller.

Al regista russo, vincitore di svariati riconoscimenti in occasione dei più prestigiosi festival internazionali, sarà dedicata un'ampia retrospettiva, curata da Massimo Causo e che comprende l'intera tetralogia del potere (Toro, Moloch, Il Sole e Faust), oltre a Francofonia, Alexandra, Padre e figlio, Madre e figlio. In anteprima italiana sarà presentato al Festival del Cinema Europeo anche A Russian Youth di Alexandr Zolotukhin, ex allievo di Sokurov, che ha firmato la produzione creativa del film. Per l'occasione arriverà Eduard Pichugin, direttore generale di Lenfilm Studio. Sempre l'11 aprile Aleksandr Sokurov terrà una masterclass (moderata da Massimo Causo e Alona Skumakova) presso il Museo Storico della Città di Lecce.

"Sono felicissimo di celebrare uno dei maggiori Maestri del cinema contemporaneo proprio in occasione di un traguardo così importante quale la XX edizione del Festival del Cinema Europeo - ha dichiarato il direttore artistico Alberto La Monica. "La sua presenza onora e conferisce ulteriore lustro e prestigio alla manifestazione. La soddisfazione è ancora più grande perché riesco a coronare quello che era uno dei sogni di mia madre, Cristina Soldano, con la quale per tanti anni abbiamo coltivato il desiderio di portare Aleksandr Sokurov a Lecce".