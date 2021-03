Alejandro González Iñárritu sta girando un nuovo film

News Cinema

Il regista di Birdman e Revenant è tornato sul set, a Città del Messico e circondato da collaboratori prestigiosi, per un ambizioso progetto che vedremo prossimamente.

A sei anni da Revenant, che gli valse il secondo Oscar per la miglior regia di fila, dopo quello ottenuto con Birdman, Alejandro González Iñárritu è tornato sul set.

Secondo quanto riportato dal Los Angeles Times, il regista messicano sta attualmente girando a Città del Messico un nuovo film: il titolo provvisorio è Limbo, da non confondersi con il thriller omonimo di Soi Cheang appena visto nel programma della Berlinale 2021 che si è conclusa, online, oggi.

Il film viene descritto come una "colossale produzione", e esplorerà "la modernità politica e sociale del Messico", ma non ci sono dettagli precisi riguardo la trama.

Sceneggiato dallo stesso Iñárritu, Limbo vede protagonista Daniel Giménez Cacho, attore spagnolo di nascita ma naturalizzato messicano e specializzato in ruoli di rilievo in film d'autore come La mala education di Almodóvar, Zama di Lucrecia Martel e Il presidente di Santiago Mirtre, e prossimamente anche Memoria di Apichatpong Weerasethakul.

Considerato come il cinema di Iñárritu ponga sempre in primissimo piano l'aspetto formale, è notizia di massimo rilievo che dopo aver collaborato con direttori della fotografia come Rodrigo Prieto e Emmanuel Lubezki (che con Birdman e Revenant ha vinto l'Oscar), il messicano collaborerà questa volta con un altro grande della fotografia come Darius Khondji l'uomo che ha fotografato film come Seven, Funny Games, Midnight in Paris, Civiltà perduta e Diamanti grezzi, giusto per fare qualche titolo.

Le scenografie sono invece di Eugenio Caballero, che ha lavorato con Guillermo del Toro nel Labirinto del fauno e con Alfonso Cuaron in Roma.