Alejandro Gonzalez Iñarritu presidente di giuria a Cannes 2019

A poche ore di distanza dal trionfo agli oscar, seppur non completo, del suo amico e sodale messicano Alfonso Cuaron, Alejandro Gonzalez Iñarritu è stato ufficialmente scelto per presiedere la giuria della 72° edizione del Festival di Cannes. Se aggiungiamo il nome di Guillermo del Toro, ecco costituito il trio delle meraviglie messicano, I tre amigos che monopolizzano l’oscar per la miglior regia dal 2013, con la sola eccezione di Damien Chazelle nel 2016 per La La Land.

“Dall’inizio della mia carriera, il Festival di Cannes è stato importante per me”, ha dichiarato il regista. “Sono onorato ed entusiasta di tornare quest’anno, e immensamente fiero di presiedere la giuria. Il cinema scorre nelle vene del pianeta e questo festival ne è il cuore. Con la giuria, avremo il privilegio di essere i primi spettatori di nuovi film dei nostri colleghi cineasti venuti dal mondo intero. È un vero piacere e una grande responsabilità che ci assumiamo con passione e dedizione”.

Iñarritu è un regista messicano vincitore di cinque premi oscar, che ha diretto film come Amores perros, 21 grammi, Babel, Biutiful, Birdman e Revenant. È il solo, assieme a John Ford e Joseph L. Mankiewicz, ad aver vinto l’oscar per la miglior regia in due anni consecutivi: nel 2015 per Birdman e nel 2016 per Revenant.

Da parte loro, il presidente e il delegato generale di Cannes, Pierre Lescure e Thierry Frémaux, si sono rallegrati per la riposta positiva del regista messicano. “È molto raro che Alejandro Gonzalez Iñarritu accetti di partecipare a una giuria ed è la prima volta che a presiedere la giuria del Festival di Cannes sarà un artista messicano. Cannes è il luogo di tutto il cinema, e attraverso la presenza dell’autore di Babel è tutto il cinema messicano che il festival celebra”.

Alejandro Gonzalez Iñarritu succederà a Cate Blanchett, la cui giuria ha attribuito lo scorso anno la palma d’oro al film Un affare di famiglia del giapponese Kore-eda Hirokazu.

