Alejandro G. Iñárritu stava per iniziare a girare un nuovo film?

Il regista due volte premio Oscar non dirige da ben cinque anni, ovvero da The Revenant.

Prima che la pandemia di COVID-19 mettesse in stallo praticamente tutte le produzioni cinematografiche dentro e fuori gli Stati Uniti, il regista Alejandro González Iñárritu si stava probabilmente preparando a girare il suo nuovo film, a ben cinque anni di distanza dall’ultimo Revenant - Redivivo con Leonardo DiCaprio e Tom Hardy. A quanto pare l’autore aveva deciso di collaborare con il direttore della fotografia Bradford Young, fattosi un nome grazie soprattutto ad Arrival di Denis Villeneuve, per cui ha ottenuto una nomination all’Oscar.

A quanto pare Iñárritu e Young sarebbero stati avvistati a Città del Messico, in particolare al Castello di Chacultepec, mentre facevano dei sopralluoghi per eventuali, future riprese. A quanto pare si tratterebbe di un progetto ambientato negli anni ’90 con una sottotrama di stampo politico piuttosto importante.

Candidato una prima volta all’Oscar per la regia di Babel, Alejandro González Iñárritu ha poi vinto la statuetta per due anni di fila grazie a Birdman e The Revenant. Tra gli altri suoi film bisogna ricordare drammi poderosi come Amores Perros, 21 Grammi e Biutiful.