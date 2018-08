Alec Baldwin sarà Thomas Wayne nel Joker di Joaquin Phoenix e Todd Phillips

Alec Baldwin sarà Thomas Wayne nel Joker (co)scritto e diretto da Todd Phillips, con Joaquin Phoenix nella parte principale. La versione del personaggio in questo nuovo adattamento non sarà però quella canonica: invece di essere un padre amorevole e saggio per Bruce, indirizzandolo in qualche modo verso quel senso del dovere che lo farà diventare Batman, quello a cui Badwin darà vita sarà un uomo d'affari senza scrupoli, una sorta di Donald Trump degli anni '80, periodo in cui Joker è ambientato. Visto che l'attore ha più volte impersonato l'attuale Presidente degli Stati Uniti al Saturday Night Live, la scelta per interpretare tale personalità appare quanto mai azzeccata. Se dunque Thomas Wayne comparirà in Joker, è lecito attendersi che ci siano anche sua moglie Martha e suo figlio Bruce.

Oltre a Baldwin il cast di supporto del film di Phillips è composto anche da Robert De Niro, Zazie Beetz e Marc Maron. Le riprese di Joker, che sarà un progetto totalmente staccato dall'universo DC/Warner, inizieranno tra circa due settimane, per far arrivare il film in sala il 4 ottobre 2019. Alla produzione tragli altri figura anche il grande Martin Scorsese, con cui Alec Baldwin ha lavorato sia in The Aviator che in The Departed.