Alec Baldwin NON sarà Thomas Wayne nel Joker di Joaquin Phoenix e Todd Phillips

Contrariamente a quanto annunciato soltato tre giorni fa, Alec Baldwin non interpreterà Thomas Wayne nel Joker (co)scritto e diretto da Todd Phillips, con Joaquin Phoenix nella parte principale. L'attore ha fatto marcia indietro ed è uscito dal progetto. Il personaggio del padre di Bruce Wayne era stato descritto come un uomo d'affari senza scrupoli, una sorta di Donald Trump degli anni '80, periodo in cui Joker è ambientato. Ora, sapendo che Alec Baldwin ha più volte fatto la parodia di Trump al Saturday Night Live, il fatto che un ruolo così fosse stato affidato proprio a lui non dava l'idea di essere una mossa astuta.

L'attore ha scritto su Twitter: "Lasciatemi dichiarare, per la cronaca, che io NON sono stato ingaggiato per interpretare un ruolo nel Joker di Todd Phillips come una specie di Donald Trump. Questo non accadrà. Non. Accadrà". Da questo messaggio ambiguo non si poteva capire se Baldwin intendesse dire "non farò un personaggio simil-Trump" oppure "non farò il film". A distanza di qualche ora un magazine americano riportava un'ulteriore dichiarazione dell'attore, stavolta inequivocabile: "Non farò più il film, sono certo che ci siano almeno 25 attori per fare quella parte". Ricordiamo che il film di Phillips si avvale nel cast della presenza di Robert De Niro, Zazie Beetz e Marc Maron. Le riprese di Joker, di cui Martin Scorsese è produttore esecutivo, inizieranno tra circa due settimane per un'uscita prevista in sala il 4 ottobre 2019.