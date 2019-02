Aldo, Giovanni e Giacomo: il trio non si scioglie e annuncia un nuovo film tutti insieme!

L'annuncio lo hanno affidato alle loro pagine ufficiali Instagram e facebook, dove il post è stato pubblicato circa un'ora fa. Aldo, Giovanni e Giacomo non solo hanno voluto smentire categoricamente le voci di uno scioglimento del trio ma hanno addirittura rilanciato annunciando ufficialmente la preparazione di un nuovo film che li vedrà protagonisti tutti insieme.

Il timore per a fine di uno dei più popolari gruppi comici italiani degli ultimi decenni era circolato tra i fan negli ultimi giorni dopo l'annuncio della data ufficiale di uscita al cinema di Scappo a casa, il film che vedrà Aldo protagonista "in solitaria". Del film, che arriverà nei cinema il 7 marzo prossimo, il nostro sito aveva mostrato in anteprima esclusiva il poster.

Ad fugare i timori dei fan sono dunque intervenuti gli stessi interessati. Qui sotto il testo integrale del post:

Ecco il testo completo dell'annuncio:

Cari amici, abbiamo letto tutti i vostri commenti e urge lo spiegone: per celebrare i nostri 25 anni insieme (nel 2016) abbiamo fatto di tutto: un libro, un tour, un film, mancava solo di riaprire il Paradiso della Brugola.

Poi ci siamo presi una pausa. Ma di star con le mani in mano, alla fine, nessuno ha avuto davvero voglia: Giovanni ha scritto un libro e Giacomo uno spettacolo teatrale. Pensavamo che Aldo sarebbe rimasto in casa a dormire e a mangiar peperonata, invece ha scritto un film da protagonista. NON CI POSSO CREDERE! Questo è lo scoop!! Quindi, una volta per tutte, fatevene una ragione: IL TRIO NON SI SCIOGLIE! E’ sempre unito e fa il tifo per Aldo e per il suo nuovo film e ci piacerebbe che anche voi faceste il tifo per Aldo insieme a noi… perchè si è fatto un mazzo così e se lo merita proprio!

E se poi volete una nuova notizia, vi accontentiamo subito: ABBIAMO GIA’ PRONTO IL NOSTRO NUOVO FILM! Tutti insieme appassionatamente, con un vecchio amico alla regia, Massimo Venier. Ma è ancora un segreto, non ditelo a nessuno ;-) .