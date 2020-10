Alberto Barbera confermato direttore del Festival di Venezia

News Cinema

Fiducia piena e un nuovo mandato di quattro anni per Albero Barbera, riconfermato dal consiglio di amministrazione della Biennale direttore della Mostra del cinema di Venezia.

Come ampiamente anticipato da indiscrezioni delle settimane scorse, Alberto Barbera è stato confermato dal consiglio d’amministrazione della Biennale come direttore della sezione cinema per altri quattro anni, dopo gli otto (consecutivi) già trascorsi alla guida del festival più antico del mondo. Un record, visto che nella storia nessun direttore ha mai guidato la Mostra per così tanti anni.

Un proforma, o quasi, dopo la brillante gestione da parte sua, e della Biennale in generale, della scorsa edizione del festival, nonostante le condizioni di grande complessità dovute alla pandemia. Una conferma anche del solido rapporto con il presidente Ciccutto che ha appena concluso la sua prima Mostra.