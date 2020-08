Alaska: il film da vedere e commentare insieme lunedì 31 agosto con SimulWatch

News Cinema

Alaska è un film drammatico del 2015 diretto da Claudio Cupellini e interpretato da Elio Germano e Astrid Bergès-Frisbey. L'appuntamento su SimulWatch è per lunedì 31 agosto alle 21.

La visione condivisa di lunedì 31 agosto organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un film drammatico italiano del 2015 presentato alla Festa del Cinema di Roma. Alaska è diretto da Claudio Cupellini il cui titolo punta a richiamare uno stato d'animo. La viscerale e coraggiosa storia che racconta si avvale di magnifiche interpretazioni grazie a Elio Germano, Astrid Bergès-Frisbey, Valerio Binasco, Marco D'Amore e Elena Radonicich . Sono soprattutto i due protagonisti Germano e Bergès-Frisbey a rendere palpabile la passione che anima e tormenta i loro personaggi.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Alaska e commentarlo con gli amici attraverso la chat di SimulWatch è fissato per lunedì 31 agosto alle 21.

Alaska racconta la storia di Fausto e Nadine. I due si incontrano per la prima volta nei saloni di un grande albergo di Parigi, scoprendosi fragili, soli e ossessionati da un’idea di felicità che sembra irraggiungibile. Fausto è italiano ma vive, o per meglio dire sopravvive, a Parigi, nella speranza che un giorno la vita gli offra qualcosa di meglio del lavoro come cameriere. Nadine è una giovane francese e possiede una bellezza commovente. Dopo essersi conosciuti si perderanno, si ameranno e soffriranno. Il destino avrà in serbo non pochi ostacoli per questo giovane amore.



Alaska: Il trailer del film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: La capra.