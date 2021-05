Alain Delon e Romy Schneider, bellissimi, nel trailer di La piscina (versione restaurata)

News Cinema

È targato Criterion il restauro del film di Jacques Deray sceneggiato da Jean-Claude Carrière che, oltre a Delon e Schneider, vedeva nel cast anche Jane Birkin e Maurice Ronet, e che ha ispirato Luca Guadagnino per il suo A Bigger Splash.

Altro che i Brangelina. Molto prima di loro, il cinema aveva già regalato a chi voleva sognare a occhi aperti la coppia più bella del mondo: quella formata da Alain Delon e Romy Schneider.

Quando però nel 1969 girarono assieme La piscina, Alain e Romy avevano già interrotto la loro relazione: ma questo non impedì a un Delon al vertice della sua popolarità di imporre la Schneider come sua co-protagonista, al posto della Monica Vitti cui inizialmente regista e produzione avevano pensato, rivitalizzandone così la carriera.

Diretto da Jacques Deray e sceneggiato da Jean-Claude Carrière La piscina - che oltre a Delon e Schneider vedeva protagonisti anche Jane Birkin, al suo primo film francese, e Maurice Ronet - racconta la storia di una coppia che sta trascorrrendo una vacanza nella splendida villa di un amico. L'arrivo di un altro uomo, ex spasimante di lei e accompagnato da una ragazza molto giovane che presenta come sua figlia, sconvolge gli equilibri con conseguenze drammatiche.

Il film di Deray, che è stato anche ispirazione per A Bigger Splash di Luca Guadagnino, è stato restaurato da Criterion, e debutterà presto in home video per la prestigiosa etichetta americana.

La piscina: il trailer della versione restaurata del film con Alain Delon e Romy Schneider

LA PISCINA: Il Trailer Ufficiale della versione restaurata (2021) - HD